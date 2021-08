Olimpiadi, i risultati degli Azzurri: ginnastica ritmica in finale, Semeraro eliminata, settimi Viviani-Consonni

La mattinata dell'Olimpiade giapponese si è aperta, quasi all'alba per via delle condizioni climatiche, con la maratona femminile che si è svolta a Sapporo e ha visto, come da previsioni, il successo delle atlete del Kenya. L'oro è andato a Peres Jepchirchir con il tempo di 2 ore 27'20", l'argento a Brigid Kosgei. Solo 32/a l'azzurra Giovanna Epis, staccata di quasi otto minuti. Attimi di paura per l'israeliana Lonah Chemtai Salpeter che, mentre era quarta e mancavano quattro chilometri all'arrivo, ha ceduto di schianto e si è dovuta fermare, subito soccorsa, sconfitta dalla fatica e soprattutto dal caldo e dall'umidità opprimente, nonostante fossero le prime ore del mattino.

Quanto al resto del programma, l'Italia aspetta buone notizie dalle Farfalle della ginnastica ritmica, andata in finale con il terzo punteggio. Meglio delle azzurre hanno fatto solo Bulgaria e Russia ma in finale si riparte da zero. Nella Madison maschile, la coppia Elia Viviani - Simone Consonni è giunta settima. Nella lotta libera spera nel bronzo Abraham Conyedo.

12:13 - LOTTA LIBERA: Abraham Conyedo Ruano approda in finale per il bronzo nel torneo di lotta libera, categoria 97 kg. L'azzurro ha affrontato e superato il canadese Jordan Steen 4-2 e adesso si giocherà la medaglia contro il turco Suleyma Karadeniz.

11:37 - GINNASTICA RITMICA: L'israeliana Linoy Ashram ha vinto l'oro nell’individuale di ginnastica ritmica chiudendo con 107.800. Argento alla russa Dina Averina (107.650), bronzo alla bielorussa Alina Harnasko (102.700). Sesta l’azzurra Milena Baldassarri, che ha chiuso con 99.625.

11:03 - CICLISMO SU PISTA: La coppia Viviani-Consonni nella gara Madison di ciclismo su pista ha chiuso al settimo posto. Titolo alla Danimarca, davanti a Gran Bretagna e Francia.

10:00 - KARATE: Niente da fare per Silvia Semeraro, terza della sua pool e fuori dalle semifinali di karate per un solo punto.

09:34 - KARATE: Silvia Semeraro ha vinto l’ultimo combattimento della sua pool eliminatoria battendo nettamente la turca Hocaoglu Akyol (9-4) e può ancora sperare nella semifinale. Un incontro caratterizzato da più di un intervento dei medici e da una lunga sospensione per una ferita alla testa dell’azzurra che non le ha impedito di chiudere il combattimento.

09:21 - KARATE: Silvia Semeraro ha perso anche il 3° match del turno di qualificazione nel karate, Kumite +61 kg. L'azzurra ha ceduto 3-2 alla azera Zaretska e ora vede complicarsi il passaggio del turno. In precedenza aveva perso 5-1 con la kazaka Sofya Berultseva. Nel primo match aveva vinto con la giapponese Uekusa per 4-3.

07:51 - KARATE: Silvia Semeraro nel kumite +61kg di karate perde per 5-1 contro la kazaka Sofya Berultseva e ora deve vincere i prossimi due incontri per andare in semifinale. Il primo è contro l'azera Irina Zaretska.

07:11 - KARATE: Silvia Semeraro, nel kumite +61kg di karate, vince l'incontro d'esordio contro la giapponese Ayumi Uekusa con il punteggio di 4-3. Decisivo soprattutto un ippon a metà tempo, tra poco è in programma la sfida alla kazaka Sofya Berultseva.

06:47 - GOLF: Nelly Korda riesce a difendere il vantaggio accumulato nei primi tre giorni e vince l'oro nel golf con un punteggio di 17 colpi sotto il par. Dietro alla statunitense, ci sarà spareggio tra l'australiana Lydia Ko e la giapponese Mone Inami.. Molto indietro invece le azzurre, con Lucrezia Colombotto Rosso che chiude penutlima a +18 e Giulia Molinaro che termina l'esperienza olimpica a Tokyo 2020 con un 46esimo posto a +2.

05:53 - GINNASTICA RITMICA: Due splendide esibizioni dell'Italia della ginnastica ritmica valgono alle "farfalle" il terzo posto in qualifica e la conseguente qualificazione alla finale di domani. Le ginnaste torneranno in pedana dalle ore 4 italiane di domenica.

01:27 - ATLETICA: La maratona femminile di Tokyo 2020 è un dominio delle atlete del Kenya, che si prendono i primi due gradini del podio. L'oro va a Peres Jepchirchir, argento a Brigid Kosgei e bronzo alla statunitense Molly Seidel. Con 7'49" di ritardo dalla nuova campionessa olimpica Peres Jepchirchir, l'atleta azzurra Giovanna Epis conclude la maratona femminile al 32esimo posto, in linea con la posizione occupata in tutta la parte finale di gara.

