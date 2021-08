Ciclismo, Chris Froome non parteciperà alla Vuelta

Chris Froome non sarà al via della prossima Vuelta di Spagna. Il corridore anglo-keniano della Israel Start-Up Nation sarebbe dovuto essere fra i partecipanti con l'obiettivo di ritrovare la condizione migliore e iniziare a preparare la prossima stagione ma alla fine ha deciso di optare per altre gare - secondo "Cyclingnews" nel suo calendario sarebbero presenti il Giro di Germania, il Lombardia, il Giro di Sicilia e la Coppa Agostoni - dopo il deludente Tour che lo ha visto chiudere al 133esimo posto.

Froome, che alla scorsa Vuelta fece da supporto a Carapaz in maglia Ineos, sta ancora cercando di ritrovare lo smalto dei tempi migliori dopo il terribile incidente del giugno 2019 quando, in ricognizione per una tappa al Delfinato, rimediò svariate fratture. ITALPRESS

© Riproduzione riservata