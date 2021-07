Olimpiadi, la gioia di Zanni per il bronzo: "Una medaglia dopo 10 anni di sacrifici"

"Questa medaglia di bronzo pesa, pesa tantissimo...". Detto da un ragazzo di 24 anni, Mirko Zanni, che ha sollevato 322 chili e ha preso la medaglia azzurra della seconda giornata di Tokyo, ha un significato particolare. "Non so ancora in che pianeta sono. Non potrei essere più felice di così", ha aggiunto dopo la vittoria del bronzo.

"Questa medaglia arriva dopo dieci anni di allenamento, dolori, gioie e tanti sacrifici. Una dedica? A mamma e papà, sicuramente, e poi a nonno che mi guarda da lassù". Queste le prime parole di Mirko Zanni ai microfoni Rai dopo la vittoria.

"Un bronzo che ricorderemo tutti a lungo! Dopo 37 anni l’Italia torna sul podio olimpico! Bravo Mirko Zanni e complimenti federpesistica. Quante belle emozioni qui a Tokyo2020. L'estate italiana prosegue!". Lo scrive su Instagram la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, postando una foto assieme al pesista azzurro Mirko Zanni, bronzo ai Giochi giapponesi.

