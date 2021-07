Wimbledon, Berrettini approda al terzo turno

Matteo Berrettini ha conquistato il pass per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra.

Il 25enne romano, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, reduce dalla finale giocata sui prati del Queen's, ha battuto oggi, in tre set, col punteggio di 6-3 6-4 7-6 (4), la lucky loser olandese Van De Zandschulp, numero 139 del ranking internazionale.

Anche Lorenzo Sonego ha conquistato l'accesso al terzo turno del singolare maschile. Il tennista piemontese, numero 27 del mondo e 23 del seeding, ha battuto oggi, in quattro set, col punteggio di 4-6 6-3 7-6 (3) 6-1, il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros, numero 139 del ranking internazionale. Ai sedicesimi di finale Sonego affronterà l’australiano James Duckworth, 91 della classifica Atp, che ha superato lo statunitense Sam Querrey per 7-5 6-7 (4) 6-3 6-2.

