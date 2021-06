Wimbledon: Berrettini supera Pella in quattro set, vincono anche Mager e Giorgi

Nel primo turno del torneo di Wimbledon Matteo Berrettini ha sconfitto l’argentino Guido Pella, n.59 Atp, mai affrontato in carriera, in quattro set e 2h e 16' di gioco. Combattuti i primi tre, terminati con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. Senza storia il quarto, nel quale Pella ha ceduto di schianto: 6-0 a favore del romano.

Esordio vincente per Gianluca Mager nel torneo di Wimbledon. Il sanremese, n.77 ATP, ha sconfitto l'argentino Juan Ignacio Londero (n.129) in quattro set. L'incontro era stato interrotto ieri per l’oscurità sul punteggio di 6-7(3/7), 0-6, 6-4 a favore di Mager. Alla ripresa

Mager ha risolto il match vincendo 6-3 il quarto set. Nel tabellone femminile Camila Giorgi (n.66 ATP) ha superato la svizzera Jil Teichmann (n.55) con un doppio 6-2.

