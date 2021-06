MotoGp di Catalogna, Oliveira trionfa su Zarco: Quartararo penalizzato

Miguel Oliveira, pilota portoghese della Ktm, ha vinto il gran premio di motociclismo di Catalogna nella classe regina. Sul circuito di Barcellona, Oliveira ha preceduto le Ducati del francese Johan Zarco e dell’australiano Jack Miller. Sfortunato Fabio Quartararo, nella fase finale della corsa gli si è aperta la tuta ed ha guidato praticamente a petto nudo. Caduti Valentino Rossi e Marc Marquez.

Il leader del mondiale Quartararo in realtà è stato terzo all’arrivo, ma ha dovuto scalare una posizione, cedendola a Miller, a causa di una penalità di 3 secondi per aver tagliato una curva. Poi gli sono stati inflitti altri tre secondi di penalità. Il pilota della Yamaha è stato convocato dalla direzione di gara e penalizzato di altri tre secondi dopo i tre già inflitti in gara. Il francese scivola così dalla quarta alla sesta posizione e si sfoga sui social. "Complimenti a tutti quelli che sono andati a lamentarsi chiedendo un’altra penalità - scrive in una storia su Instagram - Io non ho messo nessuno in pericolo, come invece ha detto un pilota, ed era difficile per me correre. Ma è bello vedere la faccia reale di alcune persone". Così quarto posto per il campione del mondo in carica Joan Mir, poi l’altro spagnolo della Yamaha ufficiale Maverick Vinales.

Primo degli italiani Francesco Bagnaia settimo, Franco Morbidelli è nono, Enea Bastianini decimo. La nuova classifica mondiale vede sempre il francese Quartararo al comando con 118 punti, seguito a 101 dal connazionale Johan Zarco, a 90 dall’australiano Jack Miller e a 80 da Francesco Bagnaia.

