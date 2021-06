MotoGp: in Olanda vince Quartararo, precede il compagno di squadra Vinales

Fabio Quartararo conquista il Gp di Olanda di MotoGp, piazzando una doppietta Yamaha con Maverick Vinales, partito in pole position. Al terzo posto Joan Mir su Suzuki, mentre è solo sesto Francesco Bagnaia, che ha lottato per la testa della corsa fino a metà gara con Quartararo prima di essere colpito da una 'long lap penalty'.

"La gara è stata dura, ho avuto difficoltà nel superare Bagnaia e con il braccio destro per tutto il weekend. Non sono riuscito ad andare più veloce, avevo una brutta sensazione e un po' di paura ma sono riuscito a tenere il ritmo e posso essere soddisfatto". Questo il commento di Fabio Quartararo, vincitore del GP di Olanda di MotoGP e sempre più leader della classifica piloti, dopo il trionfo ad Assen.

"Non so bene cosa sia successo all’inizio, forse un problema di frizione e sono rimasto bloccato. Avevamo una buona velocità sul dritto, l’obiettivo era quello di essere primo. Quando ho avuto un po' di spazio ho cercato di riprendere Quartararo ma era troppo tardi". Questo il commento di Maverick Vinales, amareggiato per il secondo posto nel GP di Olanda.

Non potevo chiedere di più da questa gara. Sapevamo che il passo sarebbe stato costante ma ci è mancato il giro veloce che ci avrebbe messo davanti nelle qualifiche". Queste le parole di Joan Mir, terzo nel GP di Olanda. "Abbiamo dato il massimo per il podio. Volevo chiudere bene questa parte della stagione in cui abbiamo avuto tante difficoltà - prosegue il pilota Suzuki - sono punti importanti per partire meglio nella seconda metà".

