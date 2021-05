Giro d'Italia 2021, a Stradella vince Bettiol per distacco

Alberto Bettiol (team Ef Education Nippo) ha vinto la 18esima tappa del Giro d’Italia, la Rovereto-Stradella che con i suoi 231 km è la più lunga di questa edizione della corsa rosa. Tappa per la gran parte nella pianura padana, con qualche strappo ma le insidie erano le discese molto tecniche e che richiedevano grande prudenza, e per giunta nel finale le strade erano strettissime.

Bettiol ha raggiunto e superato il francese Cavagna (team Deceuninck Quickstep), il quale aveva tentato la fuga solitaria a 20 km dal traguardo e sembrava ormai avviato verso il sucesso, ma è andato in crisi ai -7 dall’arrivo. Secondo posto per Simone Consonni (team Cofidis), terzo Nicholas Roche (team DSM). Il gruppo è arrivato con oltre 20' di ritardo dal vincitore di tappa, in classifica generale tutto immutato, con il colombiano Bernal (team Ineos Grenadiers) in maglia rosa.

Con questo di Bettiol sale a cinque il numero di tappe finora vinte da ciclisti italiani in questo Giro: in precedenza hanno vinto Ganna a cronometro, Nizzolo, allo sprint, Vendrame, in uno sprint a due, e Fortunato, in salita. Domani si corre la 19esima frazione, la Abbiategrasso-Alpe di Mera, di 166 km e con arrivo in salita, tappa che prevedeva il passaggio sul Mottarone ma dopo la tragedia della funivia il percorso è stato modificato, per rispetto degli organizzatori del Giro e e della intera carovana rosa alle 14 vittime. AGI

