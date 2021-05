Festa Inter in piazza, Fontana e Locatelli: "Temiamo aumento dei contagi"

Trentamila tifosi per le strade di Milano, un maxi assembramento in piazza Duomo. Il delirio per la vittoria dello scudetto dell'Inter si porta dietro una scia di polemiche sui festeggiamenti.

"La gioia la si può comprendere però credo che su di essa debba prevalere il senso di responsabilità: 121mila morti devono averci insegnato qualcosa. Onorare la loro morte vuol dire evitare assembramenti", ha detto a Sky TG24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli. "Tutte le occasioni di assembramento - ha aggiunto - vanno assolutamente evitate, ivi compresi i festeggiamenti dei tifosi della squadra di calcio che ha vinto il campionato".

Anche il presidente della Regione Attilio Fontana lancia l'allarme temendo ora un aumento dei contagi: "Era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L'importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane". A margine della visita al nuovo centro vaccinale della Multimedica, allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni, Fontana non ha risparmiato critiche ai tifosi che si sono assembrati.

"Speriamo - ha aggiunto Fontana - che situazioni di questo genere non abbiamo determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere perché onestamente rischiano di essere un po' pericolose. Speriamo che arrivi prima la vaccinazione".

© Riproduzione riservata