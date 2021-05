Festa Inter in piazza, Sileri: "Fa male vedere i 30mila a Milano, errore che pagheremo"

"Fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in festa, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio". Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, parlando dei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter, in un’intervista in apertura de La Stampa.

"Se c'erano positivi, è sicuramente avvenuto qualche contagio. Quanti, potremo dirlo solo tra due settimane". "Sappiamo - osserva inoltre Sileri - che l’incidenza in Lombardia è di circa 14 casi ogni 10 mila abitanti. Se in piazza Duomo c'erano 30 mila persone, allora 45 di loro avrebbero dovuto essere positive. Quante ne abbiano infettate, a loro volta, difficile dirlo», sottolinea che «in piazza non c'erano solo milanesi", quindi il pericolo è di "possibili ripercussioni sulla Lombardia, non solo su Milano".

