F1: a Imola pole di Hamilton, davanti alle due Red Bull, Leclerc quarto al via

Lewis Hamilton in 1'14"411 ha ottenuto la pole del GP del 'Made in Italy' sul circuito di Imola, la 99/a in carriera per il campione del mondo di F1. In prima fila domani accanto al pilota Mercedes partirà Sergio Perez con la Red Bull.

In seconda fila Max Verstappen con l'altra Red Bull e la Ferrari di Charles Leclerc.

"Non mi aspettavo di trovarmi davanti alle due Red Bull. Erano velocissime nelle libere e non sapevamo come batterle. Ma la macchina, fin dall’inizio delle qualifiche, mi ha dato grandissime sensazioni e per questo ho grande rispetto per il lavoro fatto dal mio team". Così il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio dell’Emilia Romagna, la numero 99 in carriera su 30 circuiti differenti. "Cosa accadrà domani in gara? Adoro la sfida ed è grandioso finalmente avere le due Red Bull competitive - ha aggiunto il britannico nel post qualifica -. Sarà una sfida complicata, hanno un grande passo gara ma anche il nostro non è male".

