Tennis, a Montecarlo Fognini battuto da Ruud. Avanzano Tsitsipas ed Evans

Sarà Daniel Evans a sfidare il greco Stefanos Tsitsipas nella prima semifinale del "Rolex Monte-Carlo Masters", secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Il tennista greco Tsitsipas, testa di serie numero 4, ha beneficiato nei quarti, sul 7-5 in proprio favore, del ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Nel secondo quarto disputato, il tennista britannico ha piegato il belga David Goffin, testa di serie numero 11, con il punteggio di 5-7 6-3 6-4.

Niente da fare per l'ultimo italiano rimasto nel torneo: Fabio Fognini ha perso 6-4, 6-3 con Ruud. Il tennista ligure, che nel 2019 aveva vinto il torneo e che difendeva il titolo (lo scorso anno la manifestazione è saltata, a causa della pandemia di Covid-19), si è arreso di fronte al norvegese Casper Ruud, numero 27 del ranking internazionale.

L’azzurro, numero 18 del mondo e 15 del seeding, ha perso in due set, in un’ora e 38 minuti di gioco.

