Tennis, Fognini batte Krajinovi e vola ai quarti a Montecarlo. Sconfitto a sorpresa Djokovic

Fabio Fognini avanza nel torneo 'Rolex Monte-Carlo Masters' dove è campione in carica. Il 33enne tennista ligure è l’unico azzurro ad andare avanti nel secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo.

Oggi il più forte tennista azzurro (numero 18 del mondo) ha superato in due set per 6-2 7-6 il 29enne serbo Filip Krajinovi, attuale numero 37 del mondo.

Il numero uno del mondo, Novak Djokovic, è stato sconfitto dall’inglese Daniel Evans, numero 33 delle classifiche, con il punteggio finale di 6-4 7-5. A differenza dell’esordio vittorioso con Jannik Sinner, il 33enne tennista serbo è sceso in campo con un atteggiamento completamente diverso, commettendo oltre 40 errori non forzati e soffrendo i cambi di ritmo imposti dal trentenne di Birmingham. La corsa di Djokovic, che ha vinto il torneo nel 2013 e nel 2015, si arresta ancora una volta prematuramente nonostante il serbo risieda nel Principato e utilizzi spesso i campi come sede di allenamento in vista della stagione sulla terra rossa.

Avanza, invece, Rafael Nadal, numero tre del mondo e del tabellone, che è approdato ai quarti rifilando un doppio 6-1 a Grigor Dimitrov. Prossimo ostacolo per lui il vincente della sfida fra Andrey Rublev e Roberto Bautista Agut.

