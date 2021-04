MotoGp, Quartararo vince a Doha davanti alle Ducati di Zarco e Martin

Fabio Quartararo in sella alla Yamaha ufficiale ha vinto il gran premio di motociclismo di Doha nella classe regina. Sul traguardo del circuito di Losail in Qatar ha preceduto le due Ducati Pramac di Johnny Zarco e Jorge Martin. Quarto posto per Alex Rins sulla Suzuki, quindi Maverick Vinales sulla Yamaha. Male Valentino Rossi, solo 15mo dopo essere partito dalla penultima posizione in griglia. Caduto il campione del mondo Joan Mir.

È stata una gara strana. Per tre quarti dominata dalle Ducati che però alla distanza, forse per problemi di gomme, hanno dovuto rallentare, così le Yamaha si sono fatte sotto per la zampata vincente. Al via ottimo scatto di Martin, che dalla pole prende subito la testa e approfitta della pista libera, seguito dal compagno di squadra Zarco. In difficoltà le Yamaha. Lontanissimo Rossi. Al quinto giro si fa vivo Rins, prendendosi la seconda posizione.

A metà gara è dominio totale delle Ducati: in testa le due non ufficiali di Martin e Zarco, poi Rins sulla Suzuki, quindi le due rosse ufficiali di Bagnaia e Miller, tallonate al sesto posto dal campione del mondo in carica Joan Mir, in sella a una Suzuki. Le Yamaha sembrano tagliate fuori. Al 14mo giro paura per un doppio contatto tra Mir e Miller, ma i due restano miracolosamente in equilibrio. Dal 15mo giro le rosse

rallentano, le Yamaha si fanno sotto e 3 giri dopo Quartararo vola in testa, imprendibile.

Martin e Zarco rintuzzano come possono, ma il francese di origini siciliane se ne va, e alla fine i due rookie si ritrovano a duellare in famiglia per il secondo posto sul podio, con Zarco che beffa il compagno proprio all’ultimo giro. Gara da dimenticare per Rossi, rimasto per tutto il tempo nelle retrovie e che solo nel finale riesce a guadagnare qualche posizione e chiudere al 16mo posto; poco meglio ha fatto Franco Morbidelli con l’altra Yamaha Petronas, finito 12mo. Nella classifica mondiale al comando c'è Johnny Zarco con 40 punti, davanti ai due della Yamaha ufficiale Fabio Quartararo e Maverick Vinales con 36, e a Francesco Bagnaia con 26.

