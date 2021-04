Ducati, Jack Miller operato all'avambraccio: subito in pista per preparare il Gp del Portogallo

Il centauro della Ducati, Jack Miller si è sottoposto, ieri sera, ad un intervento chirurgico per risolvere la sindrome compartimentale all’avambraccio destro. Anche a causa di questo problema, il motociclista nei primi due Gran Premi della stagione in Qatar non è andato oltre il nono posto in entrambe le gare.

L'operazione è stata effettuata a Barcellona. Il pilota, dopo 24 ore di riposo, salirà nuovamente in sella alla moto per scendere in pista già nel prossimo appuntamento di Portimão per il Gran Premio del Portogallo, in programma dal 16 al 18 aprile.

