MotoGp, slitta il rientro di Marc Marquez: salta il Qatar

Slitta il rientro di Marc Marquez. La Honda ha confermato che il Cabroncito non sarà al via del Gran Premio del Qatar che domenica a Losail aprirà la stagione 2021 del motomondiale.

Il 28enne pilota spagnolo si è sottoposto a una visita di controllo all’Hospital Ruber Internacional, a 15 settimane dall’intervento al braccio destro - il terzo dopo la caduta di Jerez della scorsa estate - per l’infezione legata alla pseudoartrosi omerale sofferta: anche se la risposta clinica dopo l'intensificazione degli allenamenti è stata giudicata positiva, "considerando il momento e l’attuale stato del processo di consolidamento dell’osso, i medici ritengono che sia prudente e non necessario accelerare il ritorno in pista di Marquez dopo un tale tempo di inattività ed evitare di mettere a rischio l'omero".

Lo spagnolo si sottoporrà a un nuovo controllo il 12 aprile e questo lascia intendere che salterà anche il secondo Gp in programma a Losail il 4 aprile. ITALPRESS

© Riproduzione riservata