Sci, trionfo di Sofia Goggia nella discesa di St. Anton

L’azzurra Sofia Goggia ha nettamente vinto in 1.24.06 la discesa di cdm di St. Anton. Per la 28enne campionessa bergamasca - oro olimpico in questa disciplina - è il 9 successo in carriera e il 30/o podio.

Dietro di lei - ora al comando della classifica di disciplina con 280 punti grazie due successi ed un secondo posto - ci sono con grandi distacchi l’austriaca Tamara Tippler in 1.25.02 e l'americana Breezy Johnson in 1.25.10.

"Avevo già detto che la gara sarebbe stata stretta come distanze cronometriche, ma quando ho visto il cronometro al traguardo ho capito che sarebbe stata dura per le altre. Ho sciato veramente forte e al livello che mi ero prefissata. Mi godo la vittoria e la giornata di oggi, ho saputo costruire nel migliore dei modi questa discesa. Oggi è il compleanno di mio papà e spero di avergli fatto un bel regalo". Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport, Sofia Goggia, dopo la vittoria nella discesa libera.

