Tennis, al Roland Garros ammessi 11.500 spettatori al giorno

Il Roland Garros potrà ospitare il pubblico, seppur in via limitata. Come annunciato dalla Federazione francese di tennis, lo stadio sarà diviso in tre zone per il torneo che inizierà il 21 settembre e finirà l’11 ottobre con una capacità di 5.000 spettatori al giorno per i campi "Philippe-Chatrier" e "Suzanne-Lenglen", e 1.500 per il "Simonne-Mathieu".

Il presidente della Federazione francese di tennis Bernard Giudicelli lo ha annunciato durante una videoconferenza: "Il Roland-Garros sarà il primo torneo ad avere il privilegio di accogliere il pubblico - ha detto-. Il nostro imperativo è quello di un torneo responsabile, organizzato in tutta sicurezza".

Jean-François Vilotte, amministratore delegato della Federazione francese di tennis, ha poi aggiunto: "La situazione sanitaria nell’Ile-de-France è cambiata e abbiamo dovuto tenerne conto. Lo stadio Roland-Garros è di dodici ettari con tre campi principali. Abbiamo diviso questo spazio in tre sottospazi indipendenti l’uno dall’altro. Per ognuna di queste il pubblico entrerà ed uscirà da porte dedicate, senza poter passare da un sito all’altro". Il direttore del torneo Guy Forget ha annunciato la presenza di Rafael Nadal. ITALPRESS

