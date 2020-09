Tennis: Berettini vola agli ottavi degli Us Open, Caruso eliminato

Non ci sarà un derby italiano negli ottavi di finale dell’Us Open di tennis. Il possibile incrocio tra il n.6 del tabellone Matteo Berrettini e Salvatore Caruso viene a mancare per la sconfitta del siciliano ad opera del russo Andrej Rublev, il quale se la vedrà appunto con il romano che si è imposto nettamente sul suo avversario, il norvegese Caspar Ruud.

Si chiude così con un piccolo ripianto tricolore una giornata a Flushing Meadows che aveva avuto come prologo la 26/a vittoria consecutiva di Novak Djokovic, impostosi 6-3 6-3, 6-3, 6-1 sul Jan-Lennard Struff per conquistare la sua tredicesima qualificazione consecutiva agli ottavi di finale dello US Open. Djokovic sfiderà negli ottavi Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 20.

Il primo italiano scendere in campo è stato Caruso, ma che le cose non si mettessero bene si è capito presto. Straripante nel dritto e a servizio (sette ace consecutivi nel secondo set e 17 totali), Rublev ha fatto suo il primo set per 6-0. Caruso ha reagito portandosi sul 4-4 nella seconda partita, persa comunque 6-4 e il terzo set ricalca il primo chiudendosi ancora 6-0. Un avvertimento per Berrettini, il quale nella serata italiana ha dato comunque segno di essere in gran forma contro il norvegese Ruud, sconfitto 6-4, 6-4. 6-2. Con Rublev sarà una guerra di servizi visto che Berrettini ha infilato 13 ace e ha avuto uno score di 61% di prime in campo con l’85% dei punti conquistati.

"Oggi ha funzionato tutto molto bene, soprattutto il servizio - ha detto il romano -. Sono stato molto concentrato nei momenti importanti, come per esempio sulle palle-break. Rublev? Lo affrontato diverse volte, compreso l’anno scorso qui. Ad ogni modo sono soddisfatto di come sto giocando". Intanto il caso di Benoit Paire, il francese risultato positivo ed escluso dal torneo, continua a lasciare strascichi. Oggi la federtennis Usa ha escluso dal torneo di doppio femminile la francese Kristina Mladenovic e l’ungherese Timea Babos in quanto la prima ha avuto contatti con il connazionale. Mladenovic e Babos, vincitrici degli ultimi Australian Open, sono quindi costrette a dare forfait in seguito alle decisioni delle autorità della contea di Nassau, dove si trova l’albergo dei tennisti francesi. ANSA

