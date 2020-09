Tennis, agli Us Open avanti Djokovic e Zverev. Tsitsipas battuto da Coric

Novak Djokovic implacabile. Il fuoriclasse serbo, numero 1 del ranking Atp, prosegue spedito la sua marcia agli Us Open, secondo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flusking Meadows. Da assoluto favorito, Nole porta a 26 il numero dei successi consecutivi in questo 2020 così travagliato, liquidando al terzo turno, con il punteggio di 6-3 6-3 6-1, il tedesco Jan-Lennard Struff, già battuto agli Australian Open e la scorsa settimana nel Masters 1000 spostato da Cincinnati. "

Ho giocato molto bene - il commento Djokovic, alla sua 13esima qualificazione di fila agli ottavi dello Slam americano - Nel primo set ho salvato due palle break nel game iniziale, e la partita può andare diversamente se perdi la battuta contro un giocatore come Struff che serve bene e ha un tennis molto potente, aggressivo da dietro".

Per un posto nei quarti, il serbo se la vedrà con lo spagnolo Pablo Carreno Busta: "E' un giocatore molto solido. Magari non ha una grandissima arma, però ha due ottimi fondamentali, dritto e rovescio. Gioca bene a rete, serve e risponde bene. Devo essere pronto per una partita con tanti scambi, un match che richiede molte energie, fisiche e mentali". In una sfida fra ex numeri 1 junior, Stefanos Tsitsipas cede contro Borna Coric dopo quattro ore e 36 minuti di partita: il croato, numero 27 del tabellone, si impone sul greco, testa di serie numero 4, per 6-7(2) 6-4 4-6 7-5 7-6(4). Tsitsipas può nutrire grandi rimpianti: è stato infatti avanti 5-1 nel quarto set e ha servito due volte per la vittoria, ma Coric ha salvato ben sei match point per poi spuntarla al quinto al tie-break. Ad attenderlo, ora, l’australiano Jordan Thompson. Avanza tra i 'top 16' il canadese Denis Shapovalov, che elimina per 3-6 6-3 4-6 7-6(5) 6-2 lo statunitense Taylor Fritz: sulla sua strada c'è il belga David Goffin.

Alexander Zverev non delude le attese e rispetta il pronostico contro Adrian Mannarino: il tedesco, testa di serie numero 5, fa suo il match per 6-7(4) 6-4 6-2 6-2 e attende il confronto con il giovane spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina. La partita è iniziata con due ore e mezza di ritardo perchè il francese è tra i dieci sottoposti a un più ristretto protocollo di sicurezza alla luce dei contatti sul posto con il connazionale Benoit Paire, positivo a un primo test al Covid-19 e risultato poi negativo al secondo, come ha dichiarato su Instagram.

In campo femminile, Petra Kvitova centra il ventesimo ottavo di finale in un major. Testa di serie numero 6, la ceca ha sconfitto per 6-4 6-3 l'americana Jessica Pegula, che in uno Slam non aveva mai vinto due partite di fila prima di questo torneo. Per lei, al prossimo round, la 'padrona di casà Shelby Rogers. ITALPRESS)

© Riproduzione riservata