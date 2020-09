Mondiali di ciclismo a Imola dal 24 al 27 settembre

I Campionati Mondiali di ciclismo del 2020 sono stati assegnati a Imola e all’Emilia Romagna. Lo rende noto l’UCI (Unione Internazionale di ciclismo). L’evento iridato si terrà dal 24 al 27 settembre. Il 24 è prevista la crono femminile, il 25 la crono maschile, il 26 la prova in linea femminile e domenica 27 la prova in linea maschile.

A differenza del calendario classico dei Campionati del mondo su strada, non si disputeranno le prove Juniores e Under 23: il calendario sarà così limitato alle categorie Elite femminile e maschile: giovedì 24 e venerdì 25 ci saranno le prove a cronometro, sabato 27 e domenica 27 quelle in linea. Imola e l’Emilia-Romagna hanno battuto la concorrenza della Plache de Belles Filles in Francia, che aveva avanzato la propria candidatura dopo la decisione di annullare la prova iridata che inizialmente era in programma ad Aigle-Martigny, in Svizzera.

Il percorso si snoderà sul circuito dei Tre Monti e l’arrivo sarà nell’autodromo: una soluzione che, anche alla luce dell’emergenza Covid, garantisce notevoli garanzie logistiche. Il Mondiale torna a Imola dopo 52 anni: nel 1968 vinse Vittorio Adorni, con una fuga solitaria e un distacco di quasi 10' sul secondo classificato.

L'assegnazione dei Mondiali su strada in Italia quest’anno è di grande valore simbolico per l’Uci: in un Paese che ha sofferto enormemente per la pandemia Covid-19 ma ha saputo affrontarla con efficacia e coraggio, lo svolgimento del nostro evento annuale più importante sarà, a suo modo, un segnale di ritorno alla normalità in una regione dove la situazione sanitaria è ormai sotto controllo". Lo ha detto il presidente dell’Uci, David Lappartient, commentando la scelta di assegnare i Mondiali su strada 2020 a Imola.

"Sono convinto che i Mondiali di Imola consentiranno a tutti noi, nonostante la difficile situazione attuale, di assistere a una grande festa sportiva", ha aggiunto il numero uno del ciclismo mondiale.

