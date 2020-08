Ciclismo, agli Europei Nizzolo conquista l'oro nella prova in linea, la Balsamo vince tra gli under 23

Magica volata per Giacomo Nizzolo. Il ciclista italiano si è laureato campione europeo della prova in linea sulle strade francesi di Plouay. Vincitore del titolo nazionale domenica scorsa, Nizzolo, 31 anni, brianzolo, oggi pomeriggio ha preceduto al fotofinish il francese Arnaund Demare e il tedesco Pascal Achermann. Sesto l’italiano Davide Ballerini.

Soltanto tre giorni fa, Nizzolo era diventato il nuovo campione italiano professionisti di ciclismo su strada, precedendo, in volata, Davide Ballerini e altri 11 fuggitivi. (ANSA).

E volata capolavoro per l’azzurra Elisa Balsamo, nuova campionessa europea della prova in linea tra le under 23. A Plouay, località francese della Bretagna, oggi la forte ciclista originaria di Cuneo, portacolori delle Fiamme Oro/Valcar-Travel&Service, ha preceduto in volata l’olandese Lonneke Uneken e la danese Emma Jorgensen. Balsamo, 22 anni, con questa vittoria ha proseguito la striscia positiva dell’Italia femminile tra le under 23 dopo il successo dello scorso anno della trentina Letizia Paternoster.

Nel palmares della neo campionessa continentale anche un bronzo iridato su pista nell’inseguimento a squadra nel 2018 e due ori europei, sempre su pista e sempre nell’inseguimento a squadre. Nel 2015 la cuneese si era laureata campionessa mondiale juniores dello scratch. AGI

