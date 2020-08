Nuoto, al Settecolli show di Detti nei 400 sl

Gabriele Detti non delude e al trofeo Settecolli firma il primo acuto di giornata vincendo la gara dei 400 stile libero maschile, disciplina di cui è bronzo iridato, con il tempo di 3'43''73, record per i campionati assoluti italiani.

Un tempo sorprendente se si considera che si tratta per tutti del ritorno alle gare dopo diversi mesi a causa del Covid-19. Alle sue spalle, Marco De Tullio, terza piazza per Domenico Acerenza.

"Ho fatto una fatica bestiale, ma va benissimo. Chiudere in 3'43" dopo appena tre mesi che nuotiamo è un ottimo punto di partenza. Ora abbiamo altre gare da fare, ma sono contento". Lo ha dichiarato Gabriele Detti dopo la vittoria al Trofeo Sette Colli di Roma nei 400 metri stile libero.

Al Foro Italico prestazione ottima per il classe 1994 bronzo iridato e olimpico in carica, che gli frutta anche il titolo di campione italiano: "Abbiamo lavorato bene in questi mesi, abbiamo fatto un bel lavoro. Ho provato a passare forte per vedere cosa succedeva dopo - spiega il livornese ai microfoni di Rai Sport - al terzo cento forse ho esagerato un pò, gli ultimi cento metri sono stati un’agonia e gli ultimi quindici non finivano mai".

