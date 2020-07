Morte di Astori, nessuna anomalia: archiviazione per il medico che diede idoneità

È stata archiviata dal gup di Firenze la posizione del medico Francesco Stagno in merito all’inchiesta per la morte del calciatore della Fiorentina e della Nazionale Davide Astori: il professore cagliaritano, sostiene il giudice, assistito dall’avvocato Andrea Puccio, diede l’idoneità al calciatore (che all’epoca, 2014, militava nel Cagliari) sulla base delle risultanze di una prova da sforzo non effettuata da lui e dalla quale non emergevano anomalie.

Anomalie che invece sarebbero emerse in altri test successivi, di cui è chiamato a rispondere l’ex direttore della medicina sportiva di Careggi, Firenze, Giorgio Galanti. Per Galanti, la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio. In questo caso il giudice ha ordinato una propria consulenza, tutt'ora in corso.

