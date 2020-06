F1, Leclerc sfreccia con la Ferrari a Maranello

«All’alba di oggi Maranello è stata svegliata da un canto molto speciale. La stagione di Formula 1 2020 della Scuderia Ferrari Mission Winnow è infatti finalmente ripartita - si legge in una nota della Ferrari - E a rendere indimenticabile questo momento, che arriva dopo i mesi drammatici della pandemia, è stato il rombo della SF1000 guidata da Charles Leclerc, protagonista di una passerella su un tracciato assolutamente unico».

«Charles ha proseguito il suo percorso sfilando davanti al Museo di Maranello, altra meta fondamentale degli appassionati, nella quale è possibile ammirare alcune delle più belle Ferrari costruite dall’azienda in 73 anni di storia. Traguardo. Leclerc, il primo pilota dell’era moderna ad aver guidato una vettura di Formula 1 sulle strade di Maranello, ha concluso la propria esibizione imboccando via Gilles Villeneuve e dirigendosi alla leggendaria Pista di Fiorano. Questo circuito, infatti, ha tenuto a battesimo tutte le Ferrari stradali dal 1972 e, fino alla limitazione dei test, è stato il banco di prova per ogni vettura di Formula 1 della Casa di Maranello. La lunga pausa forzata è finalmente finita: la SF1000 è tornata a macinare chilometri. La prossima volta che i motori delle vetture 2020 si riaccenderanno - conclude la nota - sarà venerdì 3 luglio in occasione delle prime prove libere del Gran Premio d’Austria».

«Dopo 110 giorni. A tre mesi e mezzo dall’ultima giornata di test sulla pista di Barcellona, esattamente 110 giorni fa - prosegue la nota - gli uomini della Scuderia hanno riacceso il motore della SF1000 che si è mossa partendo dall’Officina Classiche, nel cuore della stabilimento storico di Maranello, dove un tempo anche il reparto corse aveva la propria sede. Il pilota monegasco è dunque uscito dallo stesso cancello che Enzo Ferrari varcò nella giornata del 12 marzo 1947 con la prima vettura che portava il suo nome: la 125 S. La SF1000 dopo avere attraversato una via Abetone Inferiore deserta, è transitata davanti alla Gestione Sportiva in via Enzo Ferrari 27 nella quale dal 2015 tutte le vetture di Formula 1 della Scuderia vengono progettate, costruite e sviluppate. AGI

© Riproduzione riservata