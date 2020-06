F1, no quarantena per teams e Silverstone potrà ospitare due Gp

Silverstone sarà autorizzata a ospitare le gare di Formula Uno, nonostante il governo britannico preveda di introdurre un periodo di quarantena per il coronavirus. Secondo la BBC, le persone coinvolte nello sport d’elite saranno esentate dal governo dall’obbligo per tutti i viaggiatori internazionali di auto-isolamento per 14 giorni all’arrivo nel Regno Unito.

Questo dovrebbe permettere a Silverstone, la sede storica del Gran Premio d’Inghilterra che in 70 anni non ha mancato una sola volta, di ospitare due gare, per il 2 e il 9 agosto.

«Accogliamo con favore gli sforzi del governo per garantire che lo sport d’elite possa continuare a funzionare e il loro sostegno per il nostro ritorno alle corse», ha detto un portavoce della F1 alla BBC. «Manterremo uno stretto dialogo con loro nelle prossime settimane mentre ci prepariamo ad iniziare la nostra stagione nella prima settimana di luglio». AGI

