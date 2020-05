Coronavirus, in Formula Uno annullato il GP d'Olanda

Salta un altro gran premio di formula uno a causa del coronavirus. È quello d’Olanda, dove i bolidi della massima serie dell’automobilismo avrebbero dovuto tornare dopo 35 anni, sul circuito di Zandvoort: l’ultima volta era stata nel 1985.

Gli organizzatori hanno fatto sapere con una nota che «a causa della pandemia del Covid 19 abbiamo deciso di rinviare di un anno il Gp d’Olanda Heineken, previsto per il 3 maggio. Infatti, dopo esserci consultati con il management della F1 abbiamo concluso che quest’anno sarebbe stato impossibile far svolgere la corsa con il pubblico. Abbiamo atteso 35 anni, ne attenderemo uno in più». Finora il Gp d’Olanda era stato messo in stand by, ora la decisione è, appunto, di rinviarlo al 2021.

