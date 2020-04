F1, la Fia annuncia inizio della stagione con Gp d'Austria il 5 luglio

La stagione di Formula 1 scatterà con il Gran Premio d’Austria il 5 luglio. Lo ha comunicato la Fia annunciando anche l’annullamento del Grand Prix di Francia del 28 giugno a seguito del perdurare della pandemia di Covid-19.

L’obiettivo è quello di far disputare entro dicembre tra 15 e 18 Gran Premi. Se la situazione legata alla pandemia di Covid-19 evolverà positivamente, la stagione della Formula 1 scatterà con il Gran Premio d’Austria previsto da calendario il 5 luglio. Sul circuito di Spielberg andrà di scena un Gp a porte chiuse.

La Fia nell’annunciare anche la cancellazione del Gran Premio di Francia a Le Castellet inizialmente programmato il 28 giugno, prevede una stagione tra i 15 e i 18 Gran Premi con ultima gara il 6 dicembre ad Abu Dhabi.

Nella bozza di calendario c'è l’ipotesi di un secondo Gp in Austria, 12 luglio, quindi due gare a Silverstone in Gran Bretagna e tre eventi ad agosto in Europa rigorosamente a porte chiuse. A settembre il circuito di F1 farà tappa nei Paesi dell’Eurasia, questi probabilmente con gli spettatori.

La Fia, nel far sapere che renderà il prima possibile noto il nuovo calendario, ha precisato che «al primo posto ci sono la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti». AGI

© Riproduzione riservata