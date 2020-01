Australian Open, Nadal eliminato da Thiem. In semifinale anche Zverev

Rafa Nadal, n.1 del mondo, lascia gli Australian Open, eliminato ai quarti da Dominic Thiem. L'austriaco si è imposto in quattro set col punteggio di 7-6 7-6 4-6 7-6, dopo 4 ore e un quarto di gioco. Prossimo avversario di Thiem, n.5 Atp, sarà il tedesco Alexander Zverev, n.7 del ranking mondiale.

Il tennista tedesco di origini russe ha battuto in rimonta, in 4 set, lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 6-2. Per Zverev, n. 7 della classifica mondiale, è la prima volta alle semifinali di Melbourne e di uno Slam.

