Australian Open, Djokovic batte Raonic e va in semifinale contro Federer

Una felpa con le iniziali KB, i numeri 8-24 e un cuore prima del match con Milos Raonic. Così Novak Djokovic ha voluto omaggiare Kobe Bryant, scomparso domenica in un tragico incidente d’elicottero in cui hanno perso la vita altre 8 persone, tra cui la figlia 13enne Gianna. E' l'ennesimo ricordo visto in queste ultime ore agli Australian Open, dopo che Nick Kyrgios era sceso in campo con la mitica n° 8 nel riscaldamento prima della partita con Nadal.

Un match che ha visto Djokovic battere il canadese Raonic in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6. In semifinale incontrerà Roger Federer.

Dunque Roger Federer e Novak Djokovic si sfideranno nella prima semifinale degli Open d’Australia. L’impresa del giorno è dello svizzero che ha annullato ben sette match point per avere ragione dello statunitense Tenny Sandgren, piegato 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8) 6-3 dopo una maratona di tre ore e mezzo.

A frenare Federer è stato un problema muscolare alla coscia destra che lo ha anche costretto a chiedere un medical time out nel terzo set. «A volte sono stato fortunato, devo dire la verità», ha ammesso Federer al termine, «probabilmente non meritavo di vincere, però sono davvero molto felice».

