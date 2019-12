Forfait di Murray, l'ex n.1 del mondo salta l'Australian Open

Per rivedere Andy Murray al via di uno Slam bisognerà aspettare ancora. Il 32enne scozzese, che proprio a Melbourne un anno fa aveva giocato il suo ultimo Major, non sarà fra i protagonisti del prossimo Australian Open per colpa di un problema pelvico.

"Sfortunatamente ho avuto una ricaduta e anche come forma precauzionale devo lavorarci ancora prima di tornare in campo - ha spiegato Murray, che salterà anche la nuova Atp Cup - Ho lavorato duro per tornare a giocare ad alti livelli e mi addolora non poterlo fare". Scivolato al numero 125 della classifica Atp, lo scozzese si era infortunato nelle finali di Coppa Davis del mese scorso e ha dovuto cancellare il programma di allenamenti previsto per queste settimane a Miami. Probabile che possa rientrare a inizio febbraio, magari all’"Open Sud de France" di Montpellier. Un anno fa a Melbourne Murray aveva annunciato che si sarebbe sottoposto a un intervento all’anca che avrebbe potuto mettere fine alla sua carriera ma in estate era riuscito a tornare a giocare prima in doppio e poi in singolare, vincendo a ottobre il torneo di Anversa.

© Riproduzione riservata