Australian Open, forfait di Del Potro

Per la quinta volta negli ultimi sei anni Juan Martin Del Potro non disputerà gli imminenti Australian Open, primo Slam del 2020 in programma sul cemento di Melbourne.

Vittima di una frattura della rotula del ginocchio destro rimediata lo scorso giugno durante il torneo sull'erba del Queen's, il 31enne tennista argentino, più volte operatosi, avrebbe dovuto rientrare nel circuito ad ottobre a Stoccolma e Vienna ma non ha ancora del tutto recuperato.

Sarà il 18esimo appuntamento dello Slam che Del Potro, ex numero 3 del ranking Atp e vincitore degli Us Open del 2009, salterà a causa di un infortunio. ITALPRESS

