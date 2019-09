Us Open femminili, Serena Williams battuta dalla 19enne Andreescu

Bianca Andreescu ha vinto gli Us Open femminili. Nella finale disputata sul cemento di Fushing Meadow, a New York, la 19enne tennista canadese ha battuto Serena Williams in due set per 6-3, 7-5.

Per la canadese è il primo Major conquistato in carriera; per Serena Williams, invece, una sconfitta che le impedisce di intascare il 24/o titolo Slam.

È la quarta finale persa da quando la statunitense è diventata mamma.

"Ho lavorato molto, molto, molto duramente e quest’anno è un sogno che si avvera. E stasera, battere Serena, che è una leggenda in questo sport, è incredibile", ha detto Andreescu.

Dopo essere salita sul circuito con vittorie a Indian Wells e Toronto, la canadese è stata la numero 15 degli US Open, così come la sua classifica WTA. Questa terza vittoria della stagione gli permetterà di raggiungere ufficialmente il 5 posto nel mondo da domani.

© Riproduzione riservata