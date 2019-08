Preolimpica, Paltrinieri ottiene il pass per Tokyio nell 5 km di fondo

A poco meno di un anno dalle Olimpiadi e dopo meno di due settimane dalla fine dei mondiali di Gwangju, Gregorio Paltrinieri ha centrato un importante secondo posto nella 5 chilometri di nuoto di fondo nella Preolimpica di Tokyo.

L'olimpionico azzurro, vincitore di tre medaglie iridate a Gwangju (oro negli 800, argento con la staffetta 4x1250 di fondo e bronzo nei 1500 stile libero), nonchè sesto nella dieci chilometri e qualificato alla gara olimpica in acque libere, ha testato stamattina il campo di gara della prossima competizione a cinque cerchi, che si svolgerà all’Odaiba Marine Park, nella baia di fronte la capitale del Giappone.

In programma una cinque chilometri, che è partita con tre ore di ritardo vista la temperatura dell’acqua, che già alle 5 di mattino sfiorava i trenta gradi. Venticinque gli atleti in gara come nella prova olimpica. Cinque giri da 1000 metri. Insieme a SuperGreg anche l'altro azzurro qualificato alle Olimpiadi Mario Sanzullo, argento iridato nella 5 km a Budapest 2017. Tra gli sfidanti il campione olimpico uscente l’olandese Ferry Weertman, il campione del mondo a Kazan 2015 l’americano Jordan Wilimovsky (ritiratosi al terzo giro) e l’olimpionico di Londra 2012 il tunisino Oussama Mellouli.

Alla fine l’ha spuntata l’australiano Nick Sloman, allo sprint, proprio davanti all’azzurro tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto.

"Faceva molto caldo. Quando siamo partiti l’acqua era sicuramente superiore ai trenta gradi: sono rimasto all’ultimo posto per i primi tre giri. Poi - racconta il 24enne di Carpi, formato e cresciuto dall’autunno del 2010 al centro federale di Ostia dal responsabile tecnico Stefano Morini - ho iniziato una rimonta dal quarto giro, fino a prendere la testa nel finale assieme all’australiano. Mi sembrava addirittura di aver vinto lo sprint".

"La giuria però ha proclamato lui ma alla fine una classifica ufficiale non è uscita per un problema ai trasponder. Non abbiamo fatto ricorso perchè non c'era neanche la premiazione. Comunque le sensazioni erano buone anche se siamo a fine stagione. Ora meritato riposo fino a settembre quando ricominceremo a lavorare per tornare qui in Giappone da protagonisti", ha aggiunto Paltrinieri. Diciassettesimo l’altro azzurro Mario Sanzullo. ITALPRESS

