Mondiali di nuoto, Paltrinieri bronzo nei 1500 stile libero

Medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto di Gwanju: il 24enne emiliano ha perso lo scettro nella distanza più lunga, preceduto dal tedesco Florian Wellbrock (14'36"54), medaglia d’oro e dall’ucraino Mykhailo Romanchuk, argento, (14'37«63). Per l’azzurro un tempo di 14'38"75. Sesto l’altro azzurro, Domenico Acerenza, che ha nuotato in 14'57"05.

«C'è poco da dire, sono stati più forti di me e hanno fatto una gran gara», ha commentato Paltrinieri che era campione in carica iridato e olimpico, «io ero cotto, sfinito: ho fatto tante gare e questo si è sentito». «All’Olimpiade sarà diverso, ci sarà prima la vasca e poi il mare e le gare poi saranno più concentrate», ha assicurato.

© Riproduzione riservata