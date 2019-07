Mondiali di nuoto, la Quadarella d'argento negli 800 metri

Simona Quadarella, dopo l’oro nei 1.500 stile libero conquista l’argento negli 800 stabilendo il record italiano. Davanti all’azzurra la statunitense Ledecky, oro. Bronzo per l’australiana Titmus.

"Sono felice ma un pò mi dispiace. Quando stai accarezzando la medaglia che vorresti...". Simona Quadarella annusa l’oro negli 800 stile libero ma alla fine deve arrendersi al gran ritorno dell’americana Ledecky, assente nella cavalcata iridata dell’azzurra nei 1500. "Sono contenta, mi sembra assurdo di essere qui, di aver tenuto testa ad un’atleta del genere che fino a tre anni fa vedevo in tv - ha detto la 20enne capitolina ai microfoni di Raisport - L’argento un pò me l'aspettavo ma ci ho creduto tantissimo di fare l’impresa. Esco comunque da un Mondiale fantastico, non pensavo poter fare una cosa del genere, anche questo secondo posto. Forse oggi dovevo partire un pò prima per staccare la Ledecky, me l’aspettavo potesse avere un finale così".

