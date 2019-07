Nuoto, immensa Pellegrini sesto oro mondiale nei 200 sl: "Io infinita"

Intramontabile Federica Pellegrini, la più grande campionessa di nuoto che l’Italia abbia mai avuto: vince la sua gara, i 200 stile libero, ai mondiali di nuoto in Corea del Sud conquistando la quarta medaglia d’oro (oltre a tre di argento e una di bronzo) in carriera su otto finali.

Per l’azzurra 31enne il tempo di 1.54.22. Ha precudeto al traguardo la 19 enne australiana Ariane Titmus, 1'54"66 e la 26enne svedese Sarah Sjoestrem 1'54"78. Quest'ultima ha accusato un malore a bordo vasca. Provata dall’enorme sforzo della gara, l’atleta scandinava è uscita dalla piscina per poi stendersi sul piastrellato. Soccorsa, le è stato somministrato dell’ossigeno.

"Mai avrei immaginato di vincere un oro. Io non ci credo ancora, in acqua ho fatto quello che ho voluto, sentendomi come volevo. E’ incredibile il tempo, questo vuol dire che tutto il lavoro che stiamo facendo insieme a Matteo paga tanto, forse come non mai. Sono tanto contenta, è il mio ultimo Mondiale". Queste le prime parole di Federica Pellegrini, in lacrime per la gioia dopo il trionfo nei 200 stile libero.

"Io infinita? Si", ammette. "E' incredibile, il tempo mi sorprende - ha sottolineato l’azzurra ai microfoni della Rai - Ho deciso di fare questi 200 stile libero solo un mese fa al Settecolli dopo aver fatto un test e oggi me la stavo facendo sotto come non mai: è incredibile".

