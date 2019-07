Mondiali di nuoto, Paltrinieri "vola" negli 800 sl: oro e record europeo

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud.

L'italiano ha nuotato in 7'39"27, precedendo il danese Henrik Christiansen (argento in 7'41"28) e il francese David Aubry (bronzo in 7'42"08). Solo un quinto posto per Gabriele Detti (7'43"89)

Paltrinieri, che ha stabilito il nuovo record europeo, ha condotto la gara sempre al comando e vincendo con un vantaggio di quasi due secondi sulla medaglia d’argento.

"Sono contentissimo, è stata una gara bella, non so bene i tempi ma effettivamente ho cercato di mettermi sul mio ritmo dall’inizio: pian piano acquisivo vantaggio e questo mi ha incoraggiato. E’ l’unica cosa che potevo fare, soprattutto negli 800 dove la gara è più corta. Erano quattro anni che non facevo un 800 fatto bene, ogni volta mi mancava qualcosa: sono davvero contento". Queste le prime parole di Gregorio Paltrinieri ai microfoni Rai dopo la medaglia d’oro vinta negli 800 stile libero.

