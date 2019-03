Torneo Indian Wells, Fognini esce di scena al secondo turno

Fabio Fognini è uscito di scena all’esordio, direttamente al secondo turno, nel "BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di $8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California.

Il 31enne di Arma di Taggia, numero 17 del ranking mondiale e 16esima testa di serie, nella tarda serata italiana ha ceduto con il punteggio di 6-0 7-6(4), dopo un’ora e 26 minuti, al moldavo Radu Albot, numero 53 Atp, proveniente dalle qualificazioni, vincitore un paio di settimane fa del suo primo titolo a Delray Beach.

