In Sicilia a luglio 19 morti per incidenti stradali, nel 2023 furono 10 in più

L'ultimo incidente mortale, in ordine di tempo, è avvenuto a Palermo nella notte fra il 20 e il 21 luglio: a perdere la vita un uomo di 47 anni, in sella alla sua moto, una Kawasaki. Andrea Pellegrino, questo il nome della vittima, avrebbe perso il controllo del mezzo e, dopo essere stato sbalzato per alcuni metri, è finito all’interno di una delle rotonde.

Due le vittime nell'incidente stradale dell'11 luglio, entrambi giovanissimi: Alfio Cuffari, 19 anni, e Salvo Giardino, di 23. Viaggiavano su una moto e stavano percorrendo corso Indipendenza, all’altezza dell’incrocio con Corso IV novembre, a Catania.

I dati nazionali

In base ai dati Aci-Istat, nel 2023, sono 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia (-3,8% rispetto all'anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%). I valori sono in lieve aumento rispetto al 2022 per incidenti e feriti, ma in diminuzione per le vittime. Rispetto al 2019, benchmark per il decennio 2021-2030, gli incidenti diminuiscono del 3,3%, le vittime della strada del 4,2% e i feriti del 6,9%. Il costo sociale degli incidenti stradali con lesione a persone, è detto nel report 2023, ammonta a quasi 18 miliardi di euro nel 2023 (1% del Pil nazionale).

nella foto l'incidente di Torretta Granitola, nello scontro fra un camion e una motoape morirono marito e moglie