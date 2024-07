Iniziato il primo grande week end di partenze, bollino rosso per la Palermo-Catania e la Palermo-Mazara

Al via il primo grande week end di partenze. Tra le strade considerate a maggior rischio traffico, a livello nazionale, ci sono le autostrade A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo.

In previsione dell'aumento dei flussi di auto dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo anche l'Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri: da oggi (27 luglio) e fino al 3 settembre sono stati sospesi 906 cantieri in tutta Italia, il 70% di quelli attivi (1278).

Gli itinerari interessati sono le principali direttrici verso le località di villeggiatura. Per questo è stato istituito, già da ieri pomeriggio, il divieto di transito dei mezzi pesanti, stop previsto anche oggi dalle 8 alle 16 e domani dalle 7 alle 22.

«Siamo impegnati - ha spiegato l'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi - a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico. È operativo, come previsto dal nostro piano esodo, il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di emergenza. Da sempre siamo in prima linea, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine, per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro - sottolinea Isi - vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene».