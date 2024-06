Oggetti luminosi in cielo, febbre da avvistamento in tutto il sud Italia: il video da Carini

Febbre da avvistamento in tutto il sud Italia. Dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia dalla tarda serata di ieri (23 giugno) sono arrivate decine di segnalazioni di alcune forme luminose che si muovevano in cielo ad alta quota. La spiegazione esiste: si tratta dell'effetto del lancio di un razzo vettore Falcon da parte di SpaceX, con il compito di rilasciare a bassa quota satelliti per la comunicazione spaziale.

L'avvistamento ha provocato molte reazioni. Un fenomeno inusuale ha solcato i cieli creando un certo clamore, dovuto principalmente alla forma dei due oggetti ripresi da moltissimi testimoni: una sorta di grande nuvola seguita da un oggetto sferico più piccolo, entrambi molto luminosi.

Nonostante le molte ipotesi che si sono sovrapposte in queste ore, soprattutto sui social, la realtà è che ieri SpaceX ha lanciato da Cape Canaveral, in Florida, un lotto di satelliti per la costellazione Starlink. Questo lancio fa parte del progetto di SpaceX per fornire un sistema di comunicazione internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre. Il razzo utilizzato è un Falcon 9 Block 5, che ha completato con successo la missione di mettere in orbita i satelliti. L'orbita dei satelliti è a bassa quota, quindi il razzo è stato visibile durante il lancio e l'inserimento in orbita. Le coordinate e la traiettoria del razzo spiegano perché molti dalle regioni del sud Italia hanno potuto osservare l'oggetto in volo.