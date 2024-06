Avvistamenti di oggetti luminosi nei cieli in Sicilia ma è un razzo di SpaceX, ecco cosa si vedeva: il video

Si sono susseguite, nella serata di ieri (23 giugno), segnalazioni e avvistamenti di un misterioso oggetto illuminato e affiancato da altre fonti luminosi, mentre vola nei cieli della Sicilia ma non solo. Si registrano analoghe segnalazioni, proprio in queste ore, anche da Malta e dalla Puglia. Ad interessarsi particolarmente di raccogliere queste segnalazioni è stato il sito del Centro meteorologico siciliano, che intorno alle ore 23 ha pubblicato un aggiornamento al riguardo per spiegare che «l’avvistamento che sta interessando il sud Italia sembrerebbe essere il razzo vettore dei satelliti Starlink. Alle 19.15 di oggi, SpaceX ha lanciato un lotto di satelliti per la costellazione Starlink dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral, Florida, USA. Questo lancio fa parte del progetto di SpaceX per fornire un sistema di comunicazione Internet spaziale attraverso una vasta rete di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO)». Starlink è una costellazione di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale statunitense SpaceX, di proprietà di Elon Musk, per l'accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza.

Sempre secondo quanto riporta il Centro meteorologico siciliano: il «razzo vettore, un Falcon 9 Block 5, ha completato con successo la missione di mettere in orbita i satelliti Starlink. L’orbita dei satelliti è a bassa quota – prosegue -, quindi il razzo è stato visibile durante il lancio e l’inserimento in orbita. Le coordinate esatte della rampa di lancio sono 28.56194122, -80.57735736. Il razzo utilizzato, identificato come Booster B1078/11, è stato recuperato con successo sull’ASDS/ASOG (una nave drone di recupero) dopo aver completato il suo compito. Questo spiega perché molti hanno potuto osservare il razzo in volo, dato che la traiettoria del lancio era visibile dal sud Italia». Si era dunque pensato, in un primo momento, ad un oggetto volante non identificato. Ad Alcamo un cittadino lo ha filmato dalla zona di via Monsignor Tommaso Papa, situata alle falde del versante est di Monte Bonifato, tra le 21.10 e le 21.15 e riferisce di non avere notato particolari rumori provenire dal cielo durante il passaggio del misterioso oggetto, illuminato e affiancato da altre fonti luminose.