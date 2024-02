È morto Vittorio Emanuele di Savoia, il figlio dell'ultimo re d'Italia

È morto Vittorio Emanuele di Savoia. La notizia è stata data dalla Real Casa. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. Il figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, e della regina Maria Josè, è deceduto a Ginevra. «Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 Febbraio 2024 - si legge - Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile».

Vittorio Emanuele di Savoia, nato a Napoli il 12 febbraio del 1937, era figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia e della regina Maria Josè. Era sposato con Marina Doria. Suo figlio è Emanuele Filiberto. Era considerato il pretendente al trono d’Italia nonostante la disputa con l’altro ramo Savoia, guidato prima da Amedeo poi da Aimone di Savoia-Aosta. Dal nonno aveva ricevuto il titolo di principe di Napoli e dal padre, quello di principe di Piemonte. Visse in esilio per molti anni, fino al 2002. La Costituzione repubblicana italiana del primo 1 gennaio 1948, stabiliva infatti che gli ex sovrani e i discendenti maschi di casa Savoia non potevano entrare in Italia. Lasciò Roma il 7 agosto del 1943 con la madre Maria Josè e le sorelle, su ordine del re per andare in Piemonte per le note vicende storiche connesse alla seconda guerra mondiale. Successivamente, la famiglia ricevette l’ordine di trasferirsi in Svizzera, la sera dell’8 settembre 1943. All’abdicazione del nonno il 9 maggio 1946, divenne principe ereditario.