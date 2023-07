Capricorno, rivedete alcune abitudini poco salutari: l'oroscopo di oggi, venerdì 14 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 14 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Non amate farvi trovare impreparati in nessuna circostanza. Allora sarà meglio rendervi conto di alcune lacune e andare a colmarle quanto prima. Nervosismo sul luogo di lavoro: forse qualcuno non ha ben capito quali siano le sue responsabilità.

Toro. 21/4 – 20/5

L’ambizione vi può guidare fino a un certo punto del cammino. Dopodiché occorre la costanza e la volontà di fare un passo dopo l’altro. Arrendetevi all’evidenza. Mettersi il cuore in pace non vuol dire rinunciare, ma comprendere pienamente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’umore è assai mutevole, a causa della Luna in sosta in casa vostra. Un attimo siete allegri, e l’attimo dopo avete un gran muso lungo. Fra i due estremi cercate di trovare il giusto equilibrio, anche se l’impresa non vi sembrerà facile.

Cancro. 22/6 – 22/7

Arrancate un po’ e faticate a star dietro a chi è più allenato di voi. La prossima volta, invece che una vacanza in montagna, sceglierete il mare! Prendete il buono che è celato in ogni persona e in ogni luogo. A che serve lamentarvi di continuo?

Leone. 23/7 – 23/8

Il tira e molla che state facendo con una persona non è affatto piacevole dal punto di vista dell’altro. Occorre una decisione scevra di dubbi. Superate i vostri stessi limiti con l’impegno. E se potete contare su un team affiatato... tanto meglio!

Vergine. 24/8 – 22/9

La quadratura lunare nei confronti del vostro segno non vi aiuta nel mantenere il controllo della situazione. Ci vuole polso, ma non troppo. Non ve la prendete, se venite presi di mira dal giullare di turno. Un paio di battute, e si sarà stancato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se state cercando un nuovo impiego, cominciate a inviare il vostro curriculum e a tentare strade diverse. Da cosa nasce cosa, e la Luna vi appoggia. “Chi non risica non rosica.” Intanto potreste accontentarvi, anche se non è la vostra vera vocazione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A volte siete pessimisti e difficilmente riuscite a vedere il bicchiere mezzo pieno. Vi dite di essere realisti, ma l’energia segue il pensiero. Le vostre aspettative fanno la differenza. Se dovete varcare una porta, non riflettete troppo a lungo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Cercando di convincere qualcun altro, perdereste soltanto tempo prezioso. Accettate anche la presenza di un’altra verità, seppur lontana da voi. Affrontate un litigio o un alterco con una profonda consapevolezza, e finirà prima del previsto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Rivedete alcune abitudini poco salutari, e a poco a poco eliminatele dal vostro quotidiano: nel frattempo riempite il vuoto con cose positive. L’erba del vicino è sempre la più verde? Forse perché lui la annaffia spesso. Non fategliene una colpa!

Acquario. 21/1 – 19/2

Se in mezzo alle altre persone potrete dare il meglio di voi, ringraziate l’eclettica Luna in Gemelli. Non abbiate paura nel condividere gli stati d’animo. In ufficio la vostra idea sarà accolta. Non vi resta che convincere tutti a metterla subito in pratica.

Pesci. 20/2 – 20/3

Piccoli ostacoli da superare, per via della dissonanza lunare. Non fate a scarica barile, se non siete stati attenti. Capita di sbagliare strada! Rimediate a una parola di troppo offrendo voi l’aperitivo, e pace è fatta tra una risata e l’altra.