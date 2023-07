Sagittario, non prendetevela con chi avete accanto: l'oroscopo di oggi, giovedì 13 luglio

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 13 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Il transito della Bianca Signora in Gemelli riuscirà a farvi smuovere dall’impasse nella quale eravate finiti. Meglio darsi una mossa in certe cose! Il bisogno di comunicare all’interno della coppia non può che far rima con più tempo passato insieme.

Toro. 21/4 – 20/5

Fate fronte a una piccola difficoltà finanziaria, utilizzando tutta la vostra creatività. Non imponete il vostro punto di vista, ma date solo consigli. Se la persona amata vi chiede maggiore impegno, non ve la prendete... Vuol dire che crede in voi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Usate l’astuzia di Mercurio, per sopperire alle limitazioni causate dalla Luna in rapporti poco amichevoli nei confronti di Marte e Saturno. Dovreste avere a disposizione strumenti migliori, ma fate di necessità virtù. Viva l’arte di arrangiarsi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete la possibilità di occuparvi delle vostre faccende personali, senza per questo venir redarguiti da qualcuno. Allora avrete di che festeggiare. Non abbiate paura nell’esprimere le vostre preferenze, o il gusto del gelato non sarà quello desiderato.

Leone. 23/7 – 23/8

Non date seguito al triste umore della disarmonia Luna-Venere. Il transito lunare in Gemelli, unito al sestile con Mercurio, vi rimette poi in sesto. Potete dire ciò che pensate, senza venire per questo accusati o giudicati. Comunque, usate toni moderati.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna bisticcia con Marte, e voi vi trovate ad affrontare una serie dietro l’altra di contrattempi. Essere imprudenti? Meglio davvero di no! Pian piano ne verrete fuori, anche perché non potete negare completamente alcune responsabilità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se siete pronti per godervi le ferie, il trigono lunare vi darà una preziosa mano con gli estenuanti preparativi. Mettete l’ansia da parte. Se avete scelto voi la meta, avete una bella responsabilità sulle spalle. Pazienza, ve ne farete una ragione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mentre dei vostri cari amici si preparano per una bella vacanza, voi avete la sfortuna di dover ancora lavorare. Arriverà anche il vostro turno. Meglio non essere invidiosi. Se si conoscessero tutti i retroscena, chi vorrebbe cambiare la propria vita?

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fare compere online è sicuramente comodo. Ma se preferite il contatto umano e anche scambiare due chiacchiere, dovete entrare in un negozio. Con l’opposizione lunare, occhio alle sviste. Non prendetevela con le persone che avete accanto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Una bella spinta da parte della Luna in trigono con Plutone, prima di proseguire il suo viaggio. Anche se voi direte che non ne avevate bisogno! Esaudite un desiderio di una persona a cui tenete molto. Rendere felice qualcuno è una buona cosa.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il pensiero ancor più rapido e scattante, è merito del trigono lunare. Utilizzate l’acume mentale, per rispondere alle domande o risolvere il cruciverba. Mano ferma e cuore impavido. Superate subito ogni ostacolo che si frappone tra voi e i vostri sogni.

Pesci. 20/2 – 20/3

I rapporti poco benevoli fra Luna e Saturno vi costringono a rimuginare a lungo. Avrete fatto bene a condividere quel segreto piuttosto intimo? Tornate sui vostri passi, senza voler dimostrare niente a nessuno. Solo gli stolti non cambiano idea.