Oroscopo della settimana, giorni di carisma e fascino per la Bilancia

Settimana caratterizzata da Marte in Leone che fa da padrone, ma ci pensa la dolcissima Venere in Cancro a creare bellezza e sentimento! Buona settimana ai dodici!

Ariete

Marte è finalmente in trigono e vi garantisce una grandissima forza che vi aiuterà a riprendere vigoria in tutto, mentre la sua stessa quadratura con Giove dispone che siete stanchi di beghe e per questo soluzionerete tutto il possibile con qualche competente specifico nei vari settori, ricomincia la vita sentimentale e siete prontissimi a vagliare proposte che rigorosamente arriveranno da parte di chi è interessato a voi...

Toro

Marte vi è nemico e vi propone sfide che Giove saprà parare morbidamente, ma non per questo la voglia di conferme passionali o che siete desiderati o desiderabili sarà minore, mentre migliora di molto il quadro nel fine settimana dove Venere ed Urano collaboreranno confermando alcuni rapporti traballanti che riacquistano solidità e concretezza, vi si raccomanda semplicemente di tenere conto delle spese e di non imbarcarvi in affari o collaborazioni di cui non siete sicuri...

Gemelli

State custodendo nei vostri gradi la cosa più preziosa che nel linguaggio astrologico è considerata : il Sole ! Momento molto importante per voi vi sto che brilla da solo nel vostro cielo e per entrambe le direzioni dominanti del vostro segno doppio, ritrovate voi stessi e la vostra centratura, ritrovate il senso e la grande complessità unica che vi caratterizza, e quando nel fine settimana la nostra stella e Saturno quadreranno vi sentirete liberi di dichiarare quali sono le vostre insofferenze e di considerare ormai che siete intolleranti a tutto ciò che rappresenta un limite alla vostra libertà...

Cancro

Le dolcezze di Venere continuano ad agire come un balsamo sulla vostra realtà che sembra ormai decisamente placata dopo i tumulti che Marte ha creato e come per incanto vi sentite di nuovo forti e in perfetta forma, proprio perchè vi amate, adesso non farete fatica a cancellare qualcuno o qualcosa che non corrisponde ai vostri parametri, e vi sentirete motivati a non perdere un attimo di tempo con nessuno di troppo, cercate di conservare questo spirito decisamente efficiente e creativo!

Leone

Marte nei vostri gradi inizia la sua azione eversiva e belligerante, ed ecco che martedì sarà subito in disaccordo con Giove rendendovi intolleranti a capi, superiori o a varie autorità, ed eccovi fieramente difendere ciò che è vostro, il consenso che vi manca sarà finalmente dichiarato ed anche da chi, gli altri giorni della settimana saranno una revisione valutativa su chi vi ha fatto sentire ingannati o che ancora si ostina tergiversando ad omettere la vera natura del proprio agire nei vostri confronti, ma sarà tutto molto risolutorio...

Vergine

Un cielo molto bello e confortante per voi che con l' aiuto dei pianeti dolci dello zodiaco sembra sistemare moltissimo i parametri della vostra esistenza, vi volete di nuovo bene al punto da pensare che alcune problematiche potreste anche demandarle vi sto che non potete essere sempre voi i problem solver della situazione, ed anche la vostra intelligenza sarà votata a ribaltare una situazione problematica, rispetto alla quale vi siete spesi molto e che adesso vi potrete permettere il lusso di affidare a collaboratori o affetti, il vostro fine settimana è baciato da una Venere che vuole altro ed è pronta per percorsi nuovi che da tempo desideravate...

Bilancia

Belli più che mai e pronti ad accendervi di carisma e fascino, ed eccovi redivivi e pieni di grande coraggio, mentre tutto accade di nuovo e le problematiche sono alla fine, potrebbero già questa settimana arrivare avvisaglie di vittoria e di conquista delle vostri grandi imprese, mentre Urano e Venere vi aiuteranno da metà settimana in poi a vivere coerentemente con i contrassegni di venusiani quali siete veramente, ovvero pronti a ripartire ed a ricreare il mondo intero in cui vi muovete, adesso il vostro cielo vi rende invincibili, utilizzate questo periodo in maniera costruttiva ed audace!

Scorpione

Beh, con Marte così contrario che dinamizza il tutto vi potrà capitare di muovervi come se vi sentiste un po' in trincea, ma non è proprio il caso secondo le stelle di fissarsi ancora con le perdite del passato o con le strutturazioni di un presente che ormai avete ben chiaro non vi piace, niente recriminazioni, piuttosto passate all' azione e decidete ciò che è meglio per voi e per la vostra realtà, del resto con movimenti planetari così ingenti è normale che le cose accadano e che il nuovo dovrà esser collocato dove i pensieri ed i sentimenti stantii occupano ancora spazio...

Sagittario

È lecito gioire perché Marte non è più avverso, ma dovrete rimboccarvi le maniche questa settimana visto che ha deciso di passare subito all' azione come vostro strumento nella posizione di trigono e vuole assolutamente essere utilizzato, la settimana sarà pienissima di impegni e di scadenze per cui al lavoro trotterete, ma non avrete spazio per perdite di tempo o per fanfaronate da parte di chi vi ha fatto sentire ingannati, ed eccovi prontissimi a gestire di nuovo il flusso delle cose che sembra voler essere forgiato dalla vostra forte ed incisiva azione...

Capricorno

Settimana semplice o molto complicata dipenderà da voi, e nessun altro, poiché Venere vi obbliga ad una certa diplomazia e chiarezza nei sentimenti non vi vorrà spartani come al solito, mentre la quadratura Sole/Saturno vi farà pensare a nuove possibilità di espressione che possono essere molto meno palesi e ruvidamente manifeste, cercate quindi di assecondare un periodo che vi vuole decisamente più morbidi senza dover necessariamente perdere la coerenza con i vostri sentimenti, a volte anche a concedere qualche libertà in più a chi vi sta intorno e chi vi vuole solo amare...

Acquario

Non è poi così drammatico questo Marte che sembra assolutamente creare nuove dinamiche che accendono i cuori e le passioni, vi ci vuole proprio una terapia d'urto per convincervi a cedere alle lusinghe di chi non amate, ma almeno siate diplomatici e non glaciali, il vostro cielo martedì si complica un po' proprio perchè qualcosa sembra ancora creare dei ritardi su progetti ambizioni e condizioni che non volete ancora postergare, ma avrete la pazienza necessaria visto che siete chiusi in un serafico ritiro che vi esenta dalle bugie generali che non sopportate, intanto il week end chiederà attenzioni per gli affetti amici ed amori che reclamano attenzione e presenza...

Pesci

Finalmente le stelle muovono qualcosa che non è solo dolcezza e buoni sentimenti, ma una presa di coscienza che sembra agitarvi da dentro facendovi chiedere se ciò che avete è veramente ciò che desiderate, il vostro ambito affettivo vi soddisfa, ma forse non basta e dentro di voi l' azione di più pianeti sembra ottenere il suo scopo facendovi considerare che forse volete dell' altro, o qualcun altro, il vostro cielo vi rende profondi come al solito, ma serie e meditativi come il vostri Saturno vuole, anche capaci di grandi rinunce...

