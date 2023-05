Oroscopo, ecco la svolta per Gemelli e Bilancia: cosa cambia grazie a Giove e Plutone

Giove è il pianeta dell'abbondanza e della fortuna, espansione ed ottimismo. Plutone rappresenta il principio creativo, o distruttivo e le ataviche motivazioni nel perseguire un obiettivo di vita. I pianeti, fratelli olimpici, hanno una grande incidenza nello svolgimento di importanti fasi progettuali delle nostre vite, ma che succede col transito di Giove in Toro e di Plutone in Acquario? Scopriamolo insieme ai dodici segni.

Ariete

Urge finalmente agire, è il vostro forte del resto, visto che Giove uscente dai vostri gradi ha messo molta carne al fuoco e vi ha dato tantissimi input, ma adesso volete concretizzare. Gli ambiti più rilevanti sono famiglia, in termini di ottimizzazione e di aggiustamento, non solo di rapporti ma di risorse, piano economico gestionale in cui occorre rivedere entrate ed investimenti e valutare varie convenienze, ed amore dove ora volete e dovete ricevere in maniera tale da raggiungere di nuovo uno stato di accesa passione nella relazione.

Toro

Godete sicuramente delle mille opportunità di un Giove che transita nei vostri gradi ed è vero che sopratutto in un segno di terra come il vostro sicuramente sono favoriti gli affari e le collaborazioni lavorative, i progetti nuovi ed il lavoro di squadra. Ma la quadratura con Plutone dall'Acquario vi obbligherà a stare molto attenti a operare nelle direzioni che si prospettano: anche se risultano chiare, convenienti, attenti che non siano trappole mascherate da fulgidi sentieri che invece nascondono pastoie ed insidie. Vale anche in amore, dove la vostra voglia di riscatto può farvi proiettare su persone sbagliate aspettative improprie.

Gemelli

A cavarvela bene sotto questo transito sarete sicuramente tra i migliori, visto che l'aspetto nel vostro caso vi porta la sensazione di volere ancor di più semplificare tutto, rendere chiare le risorse di cui disponete per avere più margini di manovra e per fare luce su chi non vi ha mai convinto e vi ha prospettato una serie di delusioni. Maturi e di nuovo con un senso del pratico sviluppatissimo, tenderete a colmare i vuoti e a decidere che il chiaroscuro nelle relazioni affettive non fa più per voi. Il cielo propone una serie di faccende legate al sociale che vi fanno ripartire, forse un po' più disincantati, ma sempre brillanti.

Cancro

Per voi questo aspetto rappresenta più che altro una consapevolezza psicologica che è uno dei doni più belli che i pianeti vi possano elargire. Sarete molto più sicuri di voi, e centrati su obiettivi più concreti. Dopo un lunghissimo transito di opposizione di Plutone che vi ha messo duramente alla prova dal 2028, ecco che adesso vi sentirete liberi e senza il senso di oppressione che vi ha a lungo accompagnato. Il cielo si apre e finalmente riprendete i giochi e le condizioni ottimali per giocare con la mutevolezza della Luna che vi accompagna e vi dona la verve che da tempo non si vedeva più. Con Giove a favore ambizioni sentimentali come mai.

Leone

L'aspetto è duro per voi poiché Plutone è contro in opposizione, Giove lo è in quadratura, il suo significato sta tutto nel fatto che avete per anni insistito su cose, persone e progetti lavorativi che non sempre vi hanno dato la giusta gratifica e voi vi siete ritrovati a portare avanti, per credo, coerenza o forte sentimento, tutte le direzioni della vostra vita mettendo la maggiore quantità di impegno. Così profusi ed eroici in tutto siete stati grandi, adesso questo aspetto crea la crisi necessaria affinché possiate cambiare questa condizione, operando questi cambiamenti e quelle scelte che vi rimettono nelle condizioni di ricevere ed anche di saper dire addio a rapporti umani e lavorativi che non vi soddisfano.

Vergine

Perdete il Trigono positivo con Plutone in Acquario che per anni vi ha fatto trasformare ogni cosa e vi ha dato la possibilità di plasmare la vostra vita e costruire la vostra professionalità, anche con un certo carisma. Adesso avrete meno presa, quindi sfruttate la retrogradazione del pianeta che tornerà in Capricorno da giugno fino a gennaio 2024 per rimettere a posto delle cose importanti, assicuratevi, poiché dopo sarete meno coperti nelle grandi imprese. La bellissima notizia è che guadagnate il Trigono di Giove, stupendo e leggerissimo, pieno di novità, espansione, viaggi e nuove collaborazioni, ed anche un ritrovato ottimismo che propone una nuova svolta nei sentimenti che diventano chiari.

Bilancia

Stupenda la posizione di trigono per voi, dall'amico Acquario. Ritroverete carisma ed energia da vendere, sarete capaci di trasformare le vostre vita in maniera eccellente e gratificante. La sua quadratura con Giove vi farà faticare non poco e vi porterà un senso di spossatezza che si accumula con beghe da risolvere e fatiche diplomatiche immani. Ma adesso si cambia musica, e sarete pronti davvero a svoltare in positivo, anche senza un Giove particolarmente amico, ma con un volere fortissimo che vi farà registrare la vostra vittoria su tutti i cambi, e sugli addii che non vi pentirete di aver dato o di dare.

Scorpione

Anche per voi come per il Leone è un po' dura, visto che Plutone non solo è il vostro astro, e vi potrà fare sentire un po' traditi il fatto che la sua energia sarà più difficoltosa da contattare, ma anche che Giove è dichiaratamente in opposizione. In questo caso niente paura, solo un po' di oculatezza con il danaro sarà necessaria, ma Giove in opposizione mette finalmente a nudo ciò che desiderate, che non avete e che vi manca per rendervi felici. Ed è proprio scavando dentro di voi e pulendovi da alcune proiezioni che finalmente supererete i limiti che vi tengono arenati a situazioni ripetitive e poco fluide. Cercate nuove sfide e nuovi sentimenti, i vecchi ormai non vi servono più.

Sagittario

Avere Giove contro, il vostro luminare, è qualcosa che vi fa sentire un po' traditi. Ma guadagnate in termini di capacità trasformativa con Plutone che dall'amico Acquario vi incoraggia e fa sentire forte l'esigenza di cambiare l'assetto economico e familiare, logistico e abitudinario, strizzando un po' l'occhio anche a nuove frequentazioni e nuovi scenari sociali che lasciano maggiore spazio alla creatività e vi aiutano a voltare pagina rispetto ad un andazzo di cose che non vi si confà. Ed ecco che se fare ben attenzione alle spese, il vostro panorama di sicurezze cambierà non poco, siate lesti a sedare quindi l'orgoglio e rendervi conto che niente sarà come prima, in taluni casi per fortuna.

Capricorno

In qualunque modo vada per voi sarà un successo. Ed ecco sintetizzato il senso di questo aspetto planetario in cui vincete su due tavoli. Giove è in trigono, ottimo per tutto, sopratutto per affari, lavoro e tanti altri progetti che subiranno uno slancio nuovo e fortunoso, pieni di vigoria ed entusiasmo, mentre Plutone in Acquario vi avvantaggerà nella prospettiva e nella visione delle cose, a restringere il focus su ciò che vi interessa comunque ed anche quando sarà in retrogradazione e rientrerà nel vostro segno da giugno fino a gennaio 2024 ne potrete ridisporre in maniera risolutiva. Non commettete l'errore di pensare che il suo rientro sia una marcia indietro, anzi, vi darà modo in pochi mesi di risolvere una volta e per tutte la vostra vita.

Acquario

Tutto ciò che è in Toro non vi giova mai particolarmente, anche perché da cinque anni il vostro pianeta guida lo sentite come prigioniero di quei gradi zodiacali a voi così incompatibili. Si aggiunge Giove che vi obbligherà a fare un consuntivo sulle spese e su tutto ciò che riguarda il patrimonio e l'assetto legale della vostra vita o famiglia, mentre guadagnate tutto il potere trasformativo plutonico che via aiuterà a portare le cose dove volete che vadano, pieni di carisma e fascino, i più magnetici dello zodiaco più che mai con questa configurazione, e riaccende la vulcanica creatività di voi genietti dello zodiaco. Anche se vi sentirete spesso stanchi ed in balia di mille richieste, creerete sotto questo aspetto le basi di tanti successi, anche in amore dove dovrete solo scegliere.

Pesci

Mentre sembrate più che altro alle prese con il passaggio di Saturno nei vostri gradi che vi rende più solidi e compatti, questa quadratura vi riguarda non poco poiché Giove è uno dei vostri due numi tutelari e muove delle corde ataviche dentro di voi che sotto questa quadratura sentite come delle tensioni di rivalsa. Vi siete fatti molto onore nel tempo, ma dovrete essere bravi a consolidare la vostra posizione o immagine. Niente vi farà sentire veramente gratificati tanto quanto voi stessi, guardatevi con fierezza per tutto ciò che siete riusciti a superare e trasformare e quanto ancora farete per rendere tutto ancor più ambizioso.

