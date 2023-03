Oroscopo della settimana, "buon Saturno" a tutti i dodici segni

È la settimana che ospita l'evento più significativo di marzo, ovvero il passaggio di Saturno in Pesci, ma anche di una splendida Luna in Vergine ed insieme riconfigurano i pro e contro dello zodiaco...! Buon Saturno a tutti i dodici!

Ariete

Coraggio Giove è con voi ! Il grande re planetario farà di tutto per rompere le barriere comunicative che si sono strutturate negli ultimi anni e vi farà sintetizzare molto bene l' esigenza di essere gaudenti nel contemporaneo senza troppo progettare a lunga gittata e senza perdervi in considerazioni troppo estese, l' esigenza di questa settimana è stare bene ed eliminare i conflitti di compatibilità con chi vi interessa veramente...

Toro

Ottima settimana per voi che state risalendo la china e che avete trovato il modo di esprimervi alla vecchia maniera, ovvero col vostro bisogno di piacevole edonismo, il vostro cielo è pieno di speranza grazie ad una stupenda Luna in Vergine che vi aiuterà a ritrovare l'apertura del cuore, e venere e Marte che finalmente giocano dalla vostra parte accompagnandovi all' armistizio con il partner trovando di nuovo la strada dell' amore e della passione...

Gemelli

Non è certo una delle settimane migliori dell'anno questa, con l'inizio della quadratura di Saturno ai vostri gradi e la corrispondente quadratura della Luna in Vergine che potrebbe riservarvi delle sorprese un po' fastidiose, ed ecco che arriva l'esigenza di dare priorità a questioni familiari importanti ed ottimizzare i tempi di una grande opera di riassestamento della vostra vita, tenete i nervi saldi e non dite proprio tutto di ciò che pensate...

Cancro

Vi va di essere la prova che Saturno può essere a favore e come lo sarà per voi per nessuno...?! Ecco arrivato finalmente il periodo della rivalsa, delle sicurezze, della certezza di piacere e di poter andare verso qualcosa di più che vi soddisferà più di quanto finora non ha assolto la solita routine che sembra sempre più stantia e poco aderente al momento di piena vitalità che non solo Saturno ma anche Marte e Venere vi garantiscono all' unisono per fare di nuovo della vostra vita una pura magia!!

Leone

Si direbbe che sia arrivato il momento di brindare alla fine dell'opposizione di Saturno che sembra finalmente non ostacolarvi più e rendere tutto più lento, è finita e da adesso tutto tornerà ad essere più fluido e ad aumentare di velocità e ritmo, il tempo è davvero preso da una specie di tempesta di eventi e novità anche quelle che non avreste mai giurato potessero interessarvi, il vostro animo si riempie di entusiasmo e di possibilismo, godetevi il momento...

Vergine

...che dirvi...con mezzo planetario contro e con Saturno che inizia la sua opposizione ai vostri gradi se non di "dirlo" alla Luna che si compirà splendida nei vostri gradi rendendovi un contatto con le vostre emozioni davvero importanti, e che vi permetterà di comprendere quale piano esistenziale è arrivato al capolinea e decidere ancora una volta di ricostruire il tutto con nuovi elementi e nuovi strumenti, anche se il periodo non sarà semplice vi avvantaggerete di tantissime nuove occasioni di cui dovrete però esser capaci di riconoscere il valore...

Bilancia

Che bellezza potervi annunciare che sarete un po' meno oberati dal grande carico di responsabilità che hanno fino ad adesso pesato su di voi, o più sganciati e liberi da pesantezze che sembrano essersi generate dalla vostra voglia di mantenere degli equilibri quasi impossibili da mantenere, è arrivato l' inizio di un lungo periodo di leggerezza che vi mette più a stretto contatto con la vostra natura aerea e passionale, mentre Marte annuncia passioni redivive e le stelle tutte vi fanno tornare ad essere i più affascinanti dello zodiaco...

Scorpione

Anche per voi le stelle sono liete di annunciare un periodo di risalita, Saturno vi incomincerà a portare certezze, e a farvi migliorare la condizione lavorativa ed economica, la vostra realtà si concretizzerà verso una modalità più spensierata e meno pesante, il vostro fascino grazie a Marte e Venere vi incoronano ancora una volta come i più grandi fascinosi dello zodiaco che sembrano avere le carte finalmente in regola per rilanciare un'epopea in amore significativa...

Sagittario

Sembra arrivata l'età della ragione per voi in cui darete uno stop a tutte le dispersioni energetiche per concentrarvi su qualcosa di veramente importante nella vostra vita che ha a che fare con la realizzazione di voi stessi e della vostra capacità di ridare un valore alla collocazione lavorativa ed indagare dentro voi stessi per decidere cosa fare nelle vostre relazioni visto che avete capito cosa non volete più e siete anche disposti a riconoscere i vostri errori comunicativi e relazionali, concentratevi dunque su una ricostruzione di voi stessi...

Capricorno

Meravigliosa settimana anche per voi che finalmente riprendete contatto con il vostro astro guida il grande Saturno che vi gratifica con la sua posizione di sestile, visibile e concreto, capace quindi di darvi la visione oggettiva e lucida che da tempo cercavate, anche la stupenda Luna in Vergine di questa settimana vi aiuterà a vivere in maniera davvero eccellente la vostra vita sentimentale che vi assicura una maggiore dolcezza...

Acquario

Bravissimi! La prova è stata superata! Saturno finalmente abbandona i vostri gradi, dandovi la certezza che avete resistito in maniera decisamente eroica a tutto, avete superato delle prove di resistenza e lavorative non indifferenti, adesso sarete di nuovo più leggeri aperti alle novità, siete il segno delle novità ne genererete di nuovo e di grandi, e finalmente permeabili all'amore ed ai sentimenti, più veloci nel fuggire da dove non state bene, e più assoluti nell'amare chi amate...complimenti!

Pesci

Pronti ad ospitare il grande Saturno che nel vostro mare si confonde persino lui...?! Vi servirà per razionalizzare l'importanza di tutto ciò che vi piace e che amate, ma c'è anche la magia di una stupenda Luna in Vergine che in opposizione vi porta una chiarezza fulminea quasi da veggente, è il vostro momento e dovrete assicurarvi che le coordinate di tutto vengano interiorizzate come ciò che sono non ci sarà zucchero per nessuna pillola...

© Riproduzione riservata