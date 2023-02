Dopo due anni torna "Temptation Island", al via i casting

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island. Dopo due anni torna il reality su Canale 5 e sono iniziati i casting per la prossima edizione che andrà in onda nell'estate 2023. Ancora non si conosce il nome del presentatore, se verrà confermato Filippo Bisciglia, volto storico del programma, o se la produzione ha deciso di affidare la conduzione del reality ad altri. Il conduttore romano è stato il volto di tutte le edizioni Nip della trasmissione mentre le versioni Vip sono state presentate da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi.

Temptation Island, i casting

A "Temptation Island" possono partecipare coppie fino ai 35 anni di età senza figli in comune, in crisi o alla ricerca di un equilibrio d'amore perduto.

Come partecipare ai casting

Si possono fare i provini chiamando lo 06-3721721 oppure compilando il form sul sito www.wittytv.it.

Temptation Island 2023

Un ritorno che sembrava potesse non avvenire mai, perché la motivazione della sospensione derivava da una annosa questione di diritti del programma. L’idea far ritornare il programma all’interno dei palinsesti era, però, nell’aria già da diverso tempo, dopo le dichiarazioni dell’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi che aveva detto "Tempation Island resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”.

Temptation Island, il programma

Dopo la selezione, appena arrivato in Sardegna, ogni partecipante sceglie un tentatore o una tentatrice che lo colpisce fin da subito. Poi, le coppie si salutano: le donne vanno nel villaggio delle fidanzate, mentre gli uomini in quello dei fidanzati. Lì, vivranno alcune settimane in compagnia, rispettivamente, di tentatori e tentatrici.

© Riproduzione riservata